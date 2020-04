(D.D.D.) Buone nuove da Poste italiane. Nove uffici postali aprono nuovamente le porte al pubblico. Da martedì 14 aprile tornano pienamente operativigli sportelli di Arina, Bribano, Castello Lavazzo, Caviola, Fener, Pieve d'Alpago, Soranzen, Villa di Villa, Villabruna. La riapertura degli Uffici Postali -che erano stato chiusi in ottemperanza alle norme dettate dal governo in relazione al distanziamento interpersonale - è stata possibile anche grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l'installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini. Le aperture sono un bel segnale anche se occorre, comunque, prestare molta attenzione, per sé e per gli altri. Tant'è che l'invito di Poste italiane è chiaro: se non è necessario state a casa. Poste Italiane, infatti, chiede ai cittadini di entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all'esterno e all'interno dei locali.

