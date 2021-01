LA MISSIONE

PORDENONE La campagna di vaccinazioni contro il Covid-19 è pronta a subire un'accelerazione. Anche in provincia di Pordenone. È quanto emerge dalle ultime riunioni che ha tenuto il coordinatore regionale del progetto, il pordenonese Michele Chittaro. Il piano, dati alla mano, consiste nel velocizzare le operazioni almeno del 50 per cento, passando (ad esempio a Pordenone), dalle circa 250 dosi attuali distribuite nell'arco di una giornata, a una media di 350-392 vaccini ogni 24 ore. Una svolta necessaria, dal momento che la rincorsa verso la maggior copertura possibile all'interno del sistema sanitario regionale rappresenta la priorità assoluta. L'aumento della capacità giornaliera dovrebbe diventare realtà già a partire da martedì.

L'AGGIORNAMENTO

Ieri, intanto, dopo la sosta concessa per Capodanno al team di vaccinatori, sono riprese in tutta la regione le iniezioni del siero della Pfizer. In 24 ore record di 1.212 punture nei 5 ospedali adibiti. Il totale sale a quota 3.160 vaccinati, cioè il 26,4 per cento delle dosi consegnate. Nel seminterrato del padiglione H dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone hanno ricevuto il vaccino altri 252 operatori sanitari della provincia, tra medici e infermieri. Oggi, giorno festivo, l'operazione subirà un nuovo stop. Si riparte lunedì, con la speranza di assistere presto all'impennata della curva dei vaccinati in Friuli Venezia Giulia. «A regime - ha spiegato ieri il vicepresidente regionale, Riccardo Riccardi - riusciremo a garantire 12mila vaccinazioni ogni settimana». Secondo i calcoli forniti dalla Regione stessa, la platea di beneficiari comprende circa 56mila persone. Sono 13mila circa i dipendenti diretti del servizio sanitario regionale, che quindi occupano la componente maggioritaria. Ma in questa prima fase, il vaccino della Pfizer sarà inoculato anche agli ospiti delle case di riposo, che sono più di 10mila in tutta la regione, agli operatori delle stesse (circa 8mila), ma anche al personale della sanità privata, agli studenti delle professioni sanitarie, agli specializzandi, al personale in appalto degli ospedali e ai dipendenti delle farmacie. Solamente in seguito si passerà alla vaccinazione della popolazione, a partire dai più anziani e dai più fragili, cioè le persone con malattie pregresse.

TRA GLI ANZIANI

Una prima buona notizia, invece, arriva dal fronte delle case di riposo, dove secondo una prima analisi compiuta dalla maggior parte dei direttori della provincia di Pordenone, l'adesione al vaccino da parte degli operatori sanitari sembrerebbe al di sopra delle aspettative. È l'aspetto che preoccupa di più, dal momento che in tutta Italia i dipendenti delle Rsa e delle case di riposo risulterebbero essere tra quelli meno convinti di vaccinarsi. Invece in provincia le cose starebbero diversamente, con punte di adesione pari al 70-75 per cento. «Sono i primi dati che abbiamo - ha spiegato Alessandro Santoianni, direttore della casa di riposo di San Vito al Tagliamento - e sono incoraggianti. Entro l'Epifania - ha proseguito - saremo già in grado di vaccinare una settantina di anziani che sono ospiti nella nostra struttura per anziani. E tra gli operatori che lavorano, l'adesione supera il 70 per cento». Sempre sul fronte delle case di riposo, si attende dal governo anche un chiarimento definitivo sul tema legato al consenso da parte degli anziani non in grado di decidere per se stessi. Sarebbe stato anche convocato un tavolo tecnico tra l'Agenas, l'agenzia per i servizi sanitari territoriali, e il ministero della Salute.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

