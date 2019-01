Da Marcon l'appello del sindaco «Vantaggi non solo per Venezia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A VANTAGGIO DI TUTTIMARCON - «La tassa di sbarco è una vera e propria manna dal cielo, ma i benefici che ne deriveranno dovranno essere a vantaggio di tutti». A dirlo è il sindaco leghista di Marcon Matteo Romanello, che in una lettera aperta chiede al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che non sia solo il capoluogo lagunare a giovarsi delle nuove entrare, ma tutti i territori della Città Metropolitana. «Ritengo che con l'approvazione della Finanziaria il Governo abbia varato una legge sacrosanta per Venezia che avrà importanti...