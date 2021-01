VENEZIA Da lunedì il tampone rapido per la ricerca del Covid potrà essere effettuato anche da Ames, in tre postazioni, su appuntamento prenotabile in tutte le 15 farmacie presenti sul territorio, al costo di 26 euro lo stesso delle farmacie private e senza ricetta medica. Si trovano a Venezia presso gli ex Uffici Statistica in salizada del Teatro San Marco 3998 (di fronte alla sala Rossini), dalle 15 alle 19.30; a Mestre in uno spazio adiacente alla farmacia di viale Garibaldi 43, dalle 8 alle 14.30; a Salzano presso il Municipio in via Roma, dalle 8 alle 14.30. L'opportunità è sia per i residenti nel Comune che per quelli della Città metropolitana e gli orari potrebbero essere ampliati se la domanda lo richiedesse. Una volta effettuato il tampone, se l'esito dovesse essere negativo verrà consegnato un referto col risultato; nel caso di positività, il cittadino verrà invitato dal personale infermieristico a recarsi a casa e contattare il proprio medico: in entrambi i casi l'esito sarà registrato dal farmacista entro tre ore dall'effettuazione del test sul portale dedicato dell'Ulss, per la tracciabilità. «Questa iniziativa è frutto dell'impegno del sindaco Luigi Brugnaro a sostegno della campagna regionale per rilevare l'eventuale presenza del coronavirus. Una scelta che sottolinea la volontà di tutta l'Amministrazione di essere impegnata nel contrastarne la diffusione», affermano gli assessori alla Coesione sociale e alle Società partecipate Simone Venturini e Michele Zuin, sottolineando che le postazioni potrebbero anche essere aumentate al fine di effettuare più tamponi e che il Comune darà il supporto necessario alle farmacie private che avessero bisogno di occupare il suolo pubblico con gazebo e strutture mobili per eseguire i test. (a.spe.)

