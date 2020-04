MESTRE Da lunedì 20 riapriranno altri 11 uffici postali della provincia dopo i provvedimenti per il contenimento del virus. A ripartire (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) saranno gli uffici di Caltana, Campalto, Caorle, Chirignago, Jesolo, Pellestrina, Zelarino e Zianigo; gli uffici di Marghera via Bottenigo e Treporti saranno aperti invece il martedì, giovedì e sabato; infine l'ufficio di Liettoli di Campolongo Maggiore sarà aperto il martedì. La riapertura è stata possibile anche grazie all'adozione di misure di sicurezza come, ad esempio, l'installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini. Poste Italiane invita i clienti a entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all'esterno e all'interno dei locali. In ogni caso le Poste continuano a garantire ai cittadini i propri servizi. In virtù di queste riaperture, la rete degli uffici postali sta tornando a essere completamente operativa e a disposizione dei cittadini.

