MESTRE A Trieste già da lunedì scorso la gente va al cinema, a Udine dall'altro ieri ma nel resto del Triveneto l'Img Cinemas di piazzale Candiani a Mestre sarà uno dei primi multisala a riaccendere gli schermi lunedì prossimo 15 giugno, giorno in cui per decreto le sale potranno tornare operative in tutta Italia anche se c'è chi ha deciso di non farlo a causa delle restrizioni imposte per evitare possibili contagi. Per celebrare il ritorno degli spettatori dopo ben 113 giorni di chiusura totale a causa dell'emergenza coronavirus, la proprietà dei Furlan ha deciso che fino al primo luglio tutti gli spettacoli saranno a prezzo scontato di 5,50 euro contro gli oltre dieci abituali. Fino all'altro ieri si sapeva solo che la Conferenza Stato Regioni ha approvato le linee guida che verranno allegate al Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri che disciplina la Fase 3. Mancava ancora, però, l'ordinanza della Regione del Veneto che applica queste linee guida e quindi disciplina le riaperture di centri estivi, teatri, spazi culturali, convegni, discoteche e cinematografi, praticamente ormai tutto tranne scuole, grandi eventi e giustizia: non si capiva, ad esempio, se si possono vendere i popcorn o meno, e per i cinema non è una cosa da poco. Gianantonio Furlan era alle prese anche con le difficoltà legate al dover fare una programmazione per i prossimi quindici giorni senza sapere esattamente quali film aveva a disposizione perché molti erano già usciti in streaming, visto che le sale erano chiuse, altri invece sono stati posticipati a settembre perché i distributori non vogliono rischiare di bruciarli in questo periodo. Alla fine ha deciso di rompere gli indugi perché 113 giorni di chiusura, quasi quattro mesi, pesano moltissimo sui bilanci e sulla continuità di tutte le aziende del settore.

Nei primi quindici giorni di programmazione, dunque, verranno presentati circa 30 titoli compresa una selezione di prime visioni al cinema, tra le quali L'Uomo Invisibile di Leigh Whannell con Elisabeth Moss, I Miserabili di Ladj Ly, Favolacce dei fratelli D'Innocenzo e con Elio Germano, e per i più piccoli Trolls World Tour La musica è in pericolo. In programmazione anche il ritorno di documentari e film evento su tematiche attuali tra cui Antropocene: l'epoca umana, e il documentario di Minervini sul razzismo in America Che fare quando il mondo è in fiamme?. Disney, inoltre, presenta una rassegna dei suoi capolavori Marvel e Pixar degli ultimi anni.

Come si andrà al cinema da lunedì prossimo? I film si dovranno vedere con la mascherina indossata e, sia nell'atrio che nelle sale, sarà obbligatorio rispettare il distanziamento sociale: potranno stare seduti vicini solo componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che, in base alle disposizioni vigenti, non sono soggette al distanziamento interpersonale. I distributori di gel per disinfettare le mani saranno posti un po' ovunque, sarà inoltre garantita l'igienizzazione delle sale dopo ogni spettacolo, e gli impianti di aerazione in sala saranno adeguati alla normativa vigente. Per i golosi popcorn e altri cibi e bevande si potranno acquistare e consumare.

