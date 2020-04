I CONTROLLI

UDINE Sto andando in banca a prelevare. E' una delle scuse più fantasiose usate a Pasqua dai friulani, pochi secondo le prime stime, pizzicati dall'imponente dispositivo di controllo messo in atto dalle forze dell'ordine su tutto il territorio dell'ex provincia di Udine coordinati dal Prefetto. Non tanto per il contenuto in sé della giustificazione addotta quanto perché ad utilizzarla è stato un automobilista che, imboccata l'autostrada a Latisana, è stato intercettato domenica al casello di Udine dalla Polizia stradale. Si era detto convinto che il prelievo dei contanti potesse o dovesse avvenire allo sportello dell'istituto di credito in cui aveva acceso il suo conto corrente. Inutile dire che la scusa non ha retto ben potendo andare a ritirare il contante in altra filiale più vicina. L'automobilista è stato dunque sanzionato con la multa prevista per la violazione delle norme inserite nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione del Coronavirus che vieta di uscire di casa se non per motivi di salute, urgenza o lavoro.

RESTRIZIONI

Dalla montagna al mare, passando per la città, nella domenica di Pasqua i friulani hanno risposto in linea generale adeguandosi alle restrizioni sugli spostamenti. Strade, autostrade e viali cittadini sono rimasti quasi ovunque semi-deserti: poche auto in transito e ancor meno gente a piedi. Per chi si è mosso è stato quasi impossibile non incappare in uno dei serratissimi controlli messi in atto sul territorio. Ma le sanzioni si contano sulle dita delle mani.

CARABINIERI

Appena 4 o 5 quelle applicate dai Carabinieri della Compagnia di Udine tra la città e i suoi dintorni. Praticamente tutte nei confronti di persone trovare a spasso che, con scuse palesi come quella di andare a fare visita agli anziani genitori, erano usciti a prendere una boccata d'aria senza il cane da poter portare a spasso. Neanche una è stata invece irrogata nell'Alto Friuli dai militari dell'Arma della Compagnia di Tolmezzo, dove i pochi che si sono visti in giro erano tutti con valida giustificazione. I residenti in Carnia sono stati ligi alle norme imposte dal Governo, nonostante sul territorio salga la preoccupazione per i cinque casi di contagio da Covid-19 riscontrati in cinque detenuti nel carcere di massima sicurezza del capoluogo carnico. La protesta per l'accaduto è stata affidata in via istituzionale al sindaco Francesco Brollo.

POLIZIA STRADALE

In totale sono state 10, di cui 4 a Udine, invece, le sanzioni comminate dalla Polizia stradale impegnata sul territorio con un dispositivo rafforzato del 30-40% - agli automobilisti in transito, su circa 100 persone controllate. Le autostrade erano quasi deserte, qualche auto in più si è notata sulle altre arterie, ma in buona parte sono risultati spostamenti giustificati.

Il trend di generale rispetto delle regole è risultato confermato anche dai controlli della mattinata di Pasquetta. Controlli programmati per tutta la giornata, fino a sera inoltrata, con un dispositivo rafforzato anche nelle aree deputate alle scampagnate. Osservati speciali, ad esempio, per i Carabinieri della Compagnia di Udine sono stati ieri il Parco del Cormor, monte Prat, le campagne intorno a Coseano e le zone agresti lungo le rive del Tagliamento.

POLIZIA DI STATO

Le stesse zone collinari, così come la spiaggia di Lignano, ma anche la città di Udine sono state sorvegliate nei due giorni festivi anche dalla Polizia di Stato che si è avvalsa dell'ausilio di un elicottero della Polaria di Venezia. In una Lignano con le vie di accesso blindate anche dalla Polizia locale, la spiaggia è rimasta sostanzialmente deserta in quello che, in una Pasqua normale, sarebbe stato il primo vero weekend della stagione estiva alle porte.

PROTEZIONE CIVILE

In una Udine silenziosa e deserta anche nella giornata di ieri i mezzi della Protezione civile sono passati per le vie cittadine diffondendo il messaggio registrato per ricordare che è fatto divieto di uscire di casa se non per esigenze lavorative, sanitarie e di assoluta necessità e urgenza.

Elena Viotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA