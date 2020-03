SUL LITORALE

(g.bab.) «Ridurre l'Imu alle imprese e sospendere l'applicazione della tassa di soggiorno».

Mentre gli hotel continuano a registrare disdette, i consiglieri di Lega e Scelgo Jesolo lanciano un appello affinché siano avviate delle azioni di supporto per le attività. Per questo, già nella giornata di oggi, protocolleranno una precisa interrogazione. «Riteniamo spiegano i consiglieri Alberto Carli, Venerino Santin, Fabio Visentin e Ilenia Buscato - che in un momento difficile come questo, con danni già evidenti al comparto turistico, che rappresenta indiscutibilmente la risorsa più importante per la nostra città, sia necessario che l'ente locale dimostri un sostegno ed un senso di responsabilità».

Da ciò la proposta vera e propria. «Nelle prossime ore continuano i consiglieri di minoranza - presenteremo una interrogazione con la proposta di riduzione l'Imu alle imprese e di sospensione della tassa di soggiorno per la stagione 2020, anche in considerazione delle importanti risorse accumulate con l'avanzo che il comune ha in cassa, per esempio gli oltre 5 milioni di euro incassati nel 2019 con gli oneri di urbanizzazione. Chiediamo all'Amministrazione di lanciare due primi segnali, il primo nei confronti di chi fa impresa sul territorio e il secondo di incentivo ai turisti. Confidiamo una risposta positiva per entrambe le richieste».

Il sindaco Valerio Zoggia, per il momento, si dice cauto e definisce prematura questo tipo di proposta. «Con la previsione del gettito della tassa di soggiorno ribatte il primo cittadino sono già stati fatti dei programmi di spesa, per investimenti pubblici ed eventi. Possiamo anche non farli, ma in questo modo la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente. Mi sembra poi paradossale che l'assessore regionale al Turismo, proponga di usare una parte della tassa di soggiorno per la promozione internazionale, mentre a livello locale ci viene chiesto di sospendere l'imposta». Il Comune, con un'ordinanza che sarà pubblicata oggi, ha stabilito la riapertura degli impianti sportivi, delle palestre pubbliche e della piscina comunale per consentire gli allenamenti, che però dovranno svolgersi senza pubblico. Riaprirà i battenti il centro giovani e saranno ripristinati i 3 mercati settimanali. Ancora chiuse invece le scuole e il cinema Vivaldi, sospesi fino a domenica tutti gli eventi pubblici, sia all'aperto che al chiuso.

«Abbiamo scelto - conclude Zoggia - di ripristinare una parte delle attività pubbliche per dare un messaggio positivo. Le azioni della scorsa settimana sono state necessarie e prudenti per salvaguardare la città e i residenti. I precedenti provvedimenti sono stati assunto in un momento in cui l'emergenza coronavirus era da poco emersa in Italia e per tutelare le persone. In questo modo è stato data anche la possibilità alla comunità scientifica di poter conoscere meglio il fenomeno, individuare le giuste contromisure e le buone pratiche da adottare.

Anche se sappiamo che la situazione rimane delicata e la nostra attenzione massima, riteniamo ci siano le condizioni per permettere a tutti di vivere più serenamente possibile, senza paura. Jesolo vuole poter andare avanti e prepararsi al meglio per la stagione estiva».

