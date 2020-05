COMMISSIONI CONSILIARI

UDINE Su 143mila 160 allievi delle scuole del Friuli Venezia Giulia «solo 168 studenti risultano oggi fuori dalla rete e l'obiettivo è rispondere a tutti, con particolare attenzione ai casi di quanti devono affrontare gli esami». A inizio pandemia Covid-19, e contestuale chiusura delle scuole, risultavano 3.763 mancanze di dispositivi e 3.300 casi di studenti con difficoltà di connessione. Una realtà, dunque, in continua evoluzione e «monitorata anche su singole situazioni». È lo spaccato della scuola a distanza in regione che ieri ha dato la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, nel corso dell'audizione in VI commissione, presieduta dal consigliere Giuseppe Sibau, presente anche l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen. Il decreto nazionale del 26 marzo ha messo a disposizione del territorio regionale 1,585 milioni per affrontare le conseguenze della pandemia, di cui 1 milione 305mila euro sono stati utilizzati per acquistare strumenti necessari a consentire la connessione da parte di studenti e allievi, anche se alcune scuole non hanno fatto ricorso a questi fondi avendo già strumentazioni sufficienti. Altri fondi, ha proseguito la direttrice, sono stati utilizzati per assumere 18 supplenti tecnici a supporto degli istituti comprensivi per realizzare in pochi giorni altrettante reti di scuole del primo ciclo, mentre con risorse complementari della Regione sono stati forniti dispositivi in comodato d'uso agli alunni che non ne avevano. L'audizione è stata occasione per dare un quadro aggiornato sull'andamento della popolazione scolastica e sul fabbisogno di insegnanti. Pur in presenza di una diminuzione degli allievi soprattutto nelle scuole dell'infanzia e primarie, il numero dei posti è rimasto invariato, sono numerosi quelli vacanti per pensionamenti e trasferimenti fuori regione. Rappresenterà «una boccata d'ossigeno» il concorso straordinario per il quale il Ministero ha assegnato al Friuli Venezia Giulia 576 posti. A questi se ne aggiungeranno 591 attraverso un concorso ordinario alla scuola secondaria e 313 alla primaria. «Aspetto critico», ha detto Beltrame, è quello delle specializzazioni, poiché mancano insegnanti di sostegno.

TAGLIO TRIBUTI COMUNALI

Animata discussione in V commissione dove ieri è stato approvato, con il voto favorevole della maggioranza di Centrodestra, l'astensione di Pd, Cittadini e Patto e il «no» di M5S e Open-Sinistra Fvg, il disegno di legge 90 in materia di autonomie locali, funzione pubblica, lavoro e formazione presentato dall'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti. Oggetto di discussione, la formula individuata per ridurre alle imprese del commercio Tari, Tosap e Cosap: i Comuni che per il 2020 deliberano riduzioni o esenzioni possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche ricorrendo a risorse derivanti dall'avanzo di bilancio disponibile, nonché dai trasferimenti regionali. La Regione stanzierà a tale fine, infatti, 11 milioni. Si crea un Fondo, ha spiegato Roberti, attraverso il quale la Regione determina un contributo massimo per ogni Comune. A ogni ente locale saranno assegnate risorse pari alla metà delle mancate entrate «o comunque nei limiti della somma massima prevista». Una scelta criticata dal Pd: «Il sostegno al settore economico deve competere a Regione e Stato, non ai Comuni o significherebbe metterli in difficoltà», ha sostenuto il consigliere Pd Franco Iacop, mentre Gianpaolo Bidoli del Patto per l'Autonomia ha osservato che «ai Comuni è chiesto un sacrificio per ristrutturare il bilancio della Regione. Un secondo emendamento alla norma dispone un finanziamento di 28 milioni per le attività produttive. Approvato a maggioranza dalla V commissione presieduta da Diego Bernardi il disegno di legge su misure urgenti misure urgenti per cultura e sport. Astenuti Furio Honselle di Open Fvg e i consiglieri del Pd Francesco Russo e Igor Gabrovec.

