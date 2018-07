«Da Germania e Austria non torneranno in Italia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ministro Salvini, ha definito l'incontro con il capo dello Stato «utile, positivo, costruttivo». E tutto questo senza parlare della sentenza della Cassazione sulla Lega?«Abbiamo parlato di futuro, non di passato. Così ragiono sulle sentenze e su tutto il resto: a me interessa garantire il futuro. Non vado oltre perché si è trattato di un incontro istituzionale per definizione riservato».Resta convinto che la sentenza sul sequestro dei beni per 49 milioni punti a mettere fuori gioco la Lega?«Ho rubato le parole all'ex procuratore...