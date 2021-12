Cinque. Sono le figure apicali che l'Ulss Dolomiti vuole provare a coprire. Cinque incarichi di prestigio che al momento sono sguarniti nel territorio. Per questa ragione è stata emessa una nuova ricerca nella speranza di poter abbinare presto un nome e un volto ad ogni casella. Sono stati approvati i bandi per l'avvio delle procedure concorsuali per la copertura dei posti di direzione delle unità operative complesse di: Geriatria Feltre, Radiologia Belluno, Medicina Generale Pieve di Cadore, Disabilità e non autosufficienza di Belluno, Infanzia, Adolescenza e Famiglia di Feltre. Gli avvisi saranno pubblicati sul BUR e successivamente in Gazzetta Ufficiale. Dalla pubblicazione in Gazzetta, ci saranno 30 giorni per la presentazione delle domande.

Un problema che la provincia di Belluno affronta da tempo quello delle carenze di organico nella sanità ma che, nel caso delle posizioni apicali, non può essere risolto con il ricorso alle cooperative. L'unica strada è dunque quella, già intrapresa da alcuni comuni, di fornire maggiori servizi al personale: l'alloggio, per esempio, o l'asilo per i figli. Insomma, mettere nelle condizioni chi arriva di avere una convenienza non solo economica a scegliere Belluno al posto di una località più calda e con più servizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA