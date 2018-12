CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da fine agosto le campane non suonano più, da quando una squadra di uomini ragno si era arrampicata sulla facciata per smontare e rimettere le lancette dell'antico orologio e aveva evidenziato problemi statici del campanile a vela della chiesa di San Giacometo a Rialto. Servono 120mila euro e l'Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia ha scritto a Renzo Rosso della Diesel, Leonardo Del Vecchio di Luxottica e a Rolex per chiedere aiuto. «Il destino del campanile, costruito sulla facciata dopo l'incendio del 1514, è nelle mani...