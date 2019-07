Da duemila a 200: «Moria allarmante, paesi a rischio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«I negozi di frontiera erano circa 2000 negli anni 80 e svolgevano una funzione preziosa. Purtroppo oggi ne sono rimasti sì e no 200, quindi circa il 10 per cento. Una morìa preoccupante, quella dei casoini, che va arginata se non vogliamo consegnare intere borgate e frazioni all'isolamento, senza alcun negozio di vicinato che possa aiutare non soltanto gli anziani ma anche tutti coloro che preferiscono il rapporto fiduciario e si rivolgono al supermercato solo per le spese settimanali». Anche Riccardo Zanchetta, presidente del gruppo...