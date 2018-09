Da domani il centro sarà chiuso al traffico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀUDINE (Al.Pi.) Da domani, il centro chiude per permettere gli allestimenti degli stand e dei tendoni di Friuli Doc. Con venerdì 7, infatti, via Vittorio Veneto, via Mercatovecchio e piazza Marconi saranno chiuse al traffico modificando il percorso degli autobus. Dallo stesso giorno è prevista anche la deviazione delle linee 8 e 9 per la chiusura via Manin. Da sabato 8, alle 14, cominceranno gli allestimenti in piazza XX Settembre e con la settimana successiva (a partire da lunedì 10) sarà vietato il transito in Largo Ospedale...