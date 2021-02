Da domani chi vorrà parcheggiare ai laghi di Fusine dovrà pagare un ticket, con il pedaggio che rimarrà in vigore tutti i fine settimana fino al 5 aprile, lunedì di Pasqua incluso. La conferma giunge dall'assessore comunale all'ambiente Mauro Zamolo: «Dopo le esperienze fatte durante l'estate e visto anche il grande afflusso ai laghi durante quest'ultimo periodo, abbiamo ritenuto opportuno riproporre il servizio». Pagare un biglietto per raggiungere in auto due degli specchi d'acqua più conosciuti della nostra regione, infatti, non è più una novità, accade già da due estati, ma per la prima volta si è deciso di estendere il pagamento anche durante l'inverno. «Ovviamente tutto sarà subordinato al colore che avrà la nostra regione - prosegue Zamolo - quando saremo gialli, sarà attivato anche il servizio a pagamento». L'area a pagamento comprenderà parte della strada di accesso ai laghi con inizio poco distante dalla congiunzione con la strada che porta alla Piana di Fusine, in località Scichizza, fino al lago superiore. Il servizio ricalcherà quello proposto lo scorso settembre quando, in totale, furono oltre 30mila i mezzi che raggiunsero i laghi di Fusine. Restano infatti invariate le tariffe (3 euro per le moto, 4 euro per le auto, 15 euro per i camper e 30 euro per le corriere).

