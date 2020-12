MESTRE Due nuovi strumenti per il monitoraggio domestico dei pazienti positivi al virus. Un'ottantina di macchinette, a disposizione dei medici Usca per monitorare in tempo reale i parametri di chi è contagiato, ma in isolamento.È la nuova dotazione dell'Ulss 3 per la medicina del territorio. «Due gioiellini della telemedicina - spiega il direttore generale Giuseppe Dal Ben - Servono a rilevare i parametri essenziali dei pazienti, dalla pressione alla saturazione, dall'elettrocardiogramma di base alla temperatura corporea, direttamente al loro domicilio. I due devices poi trasmettono in modo immediato i dati raccolti nel database della telemedicina dell'Ulss 3. I parametri rilevati saranno immediatamente a disposizione sia dei medici Usca che valutano i pazienti positivi a domicilio, sia del Medico di Medicina Generale di questi pazienti, che continua ad essere il loro primo riferimento».

I medici Usca poi, potranno anche lasciare le due strumentazioni a domicilio dei pazienti: «Saranno così i pazienti stessi ad utilizzarli, permettendo ai devices di fare da collegamento istantaneo con gli Usca e con il medico di famiglia», conclude il dg. I due devices sono in grado non solo di rilevare e trasmettere i dati raccolti ma anche, tramite la piattaforma di telemedicina dell'Azienda sanitaria, di segnalare con un alert l'eventuale rilevazione di dati anomali o preoccupanti.

