Da Ca' Sugana un altro appello «Liberiamo quel consiglio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICHIESTATREVISO «Come primo cittadino in carica, chiedo che il consiglio di amministrazione di Fondazione Cassamarca sia liberato e che la governance sia condivisa con i cittadini». Giovanni Manildo non le manda a dire. E punta, parafrasando le sue parole, a liberare i vertici della Fondazione dalla politica. Il giorno dopo la durissima nota di Ca' Spineda contro di lui, non cambia il suo pensiero di una virgola: «L'attacco di Fondazione Cassamarca a dieci giorni dal voto è inaudito», rimarca. Il primo cittadino uscente svela quello...