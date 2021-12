C'è una fascia della regione che preoccupa maggiormente dal punto di vista della diffusione del virus: è quella che confina con il Veneto e che va dalla Bassa pordenonese ai piedi del Cansiglio. A pesare, in questo caso, è l'intenso interscambio di persone tra zone che di fatto non risentono del confine - solo politico - tra le due regioni. E i dati sono figli anche dell'aumento dei contagi che da settimane si sta registrando in Veneto, con un record soprattutto in provincia di Treviso, l'area immediatamente confinante con i territori pordenonesi più colpiti dall'incidenza dei casi. Il quadro è chiaro analizzando la cartina elaborata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, con i comuni colorati di blu scuro che rappresentano i territori nei quali l'incidenza sui mille abitanti risulta più alta. Si trova in quella zona ad esempio Sacile, il secondo comune più popoloso della provincia di Pordenone. In riva al Livenza si contano 183 casi di Covid attivi per un'incidenza di 8,3 contagi ogni mille abitanti. Numeri simili a Caneva, con 90 positivi al tampone sul territorio comunale e un'incidenza che supera quota nove ogni mille abitanti. Ma come detto è tutta la fascia di confine a risentire dei dati del Veneto. Le cose non vanno bene nemmeno in zona pedemontana, con Polcenigo e Budoia che puntano ai dieci contagi attivi ogni mille abitanti. Si tratta di comuni relativamente piccoli, nei quali anche una quota che può sembrare bassa in realtà indica un'ampia penetrazione del virus tra la popolazione. I due comuni con l'incidenza più alta però sono Brugnera e Pravisdomini - sempre al confine con il Veneto - dove i valori hanno superato quota dieci contagi ogni mille abitanti e dove il virus sembra correre ancora più velocemente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA