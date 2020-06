IL FINANZIAMENTO

VENEZIA Il Parlamento europeo ha confermato il trasferimento a quattro paesi europei (Italia, Austria, Portogallo e Spagna) delle risorse del fondo di solidarietà per i disastri naturali.

E proprio a Venezia e alle regioni alluvionate tra ottobre e novembre scorsi andranno 211 milioni e 700mila euro.

Si tratta del 75% delle risorse (279 milioni) stanziate per i quattro paesi.

La relazione di José Manuel Fernandes è stata approvata mercoledì sera con 680 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astensione.

Alla Spagna andranno 56,7 milioni di euro in seguito alle alluvioni che avevano colpito le aree di Castiglia-La Mancia, Andalusia e Murcia a settembre 2019, mentre 8,2 milioni di euro sono destinati al Portogallo per i danni causati nelle Azzorre dall'uragano Lorenzo a ottobre 2019.

Infine, 2,3 milioni di euro sono previsti per coprire le gravi inondazioni di novembre 2019 nel sud-ovest dell'Austria, in particolare in Carinzia e nel Tirolo orientale.

«Nella sessione plenaria del Parlamento europeo, è stato dato il via libera al Fondo di solidarietà per le alluvioni 2019 - ha annunciato con soddisfazione Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

«Sono 17 le regioni italiane che sono state coinvolte nell'autunno 2019 da frane, alluvioni e smottamenti e che hanno riportato gravi danni su proprietà pubbliche e private, attività commerciali ed industriali. I contributi attribuiti all'Italia verranno ora distribuiti da Governo e Protezione civile e circa un terzo spetterà proprio al Veneto e a Venezia» precisa Martella.

Che non manca di lanciare una bordata contro il sindaco Luigi Brugnaro: «Con questa decisione del Parlamento europeo si smentisce, ancora una volta, la propaganda a senso unico che arriva dall'amministrazione comunale veneziana. Una propaganda non solo lamentosa ma che vuole tentare di nascondere l'evidenza dei sostegni reali che il Governo ha messo in campo. Non è un caso che lo stesso sindaco in queste settimane abbia fatto sfoggio di elenchi di beneficiari di indennizzi per l'acqua alta del 12 novembre, sottacendo però accuratamente che queste risorse sono frutto di decisioni del governo, come è doveroso che sia. Nella fase delicata che stiamo vivendo - conclude il sottosegretario - non possiamo più perdere tempo in una sterile contrapposizione politica. Ognuno deve fare la sua parte: nel rispetto istituzionale e per il bene comune».

Sul tema è intervenuto anche Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

«Tutti ci ricordiamo - ha detto - i danni causati dalle alluvioni: frane, allagamenti di edifici pubblici e privati, interruzioni della rete stradale, elettrica, del gas. Tutti abbiamo ancora negli occhi l'inondazione di Venezia. È un dovere dell'Unione dare aiuti in casi di necessità. Questa è l'Europa che funziona. È un'altra battaglia vinta a Bruxelles»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA