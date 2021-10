Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOAGORDO Asca connette il territorio è il nome del progetto pensato per far sentire meno isolati quegli anziani e quei disabili che, in Agordino, si trovano a vivere a casa da soli. Il percorso, ideato e realizzato dall'Azienda speciale consortile agordina guidata dall'amministratrice unica Mariachiara Santin, prevede la distribuzione di 150 tablet collegati con il mondo esterno. E quindi con i familiari ma anche con il medico di...