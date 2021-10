Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIBORGO VALBELLUNA «La decisione di volere terminare le attività dello stabilimento Ideal Standard è gravissima: sono estremamente deluso dall'atteggiamento adottato da parte della proprietà a cui, in molte occasioni formali, era stata chiesta chiarezza sul futuro dei lavoratori del sito». Lo dichiara Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, intervenendo al termine del tavolo al Mise. «Questa decisione non...