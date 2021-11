Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA (d.gh.) Con 5.069 voti ponderati stato è il più votato del centrodestra nelle elezioni metropolitane 2021, Paolino D'Anna ritiene il suo successo il frutto di un lavoro di anni e di conoscenza del territorio prima come assessore e vice sindaco di Mira, poi come assessore provinciale al lavoro per 5 anni e mezzo nella giunta Zaccariotto e quindi come consigliere del Comune di Venezia. «Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra della...