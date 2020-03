VENEZIA Sulla chiusura delle scuole e l'astensione dalle attività ludico sportive è intervenuto anche Vito D'Amanti, referente provinciale della Federazione italiana medici pediatri. «In questa fase è necessario essere prudenti per ridurre l'impatto del virus: per fortuna i bambini si ammalano meno ma bisogna comunque tutelarli, anche perché possono essere portatori del virus in famiglia contagiando genitori e nonni. Ben venga dunque la chiusura delle scuole e di altre attività che comportano assembramenti, tutte scelte orientate a tutelare la salute pubblica ed evitare il diffondersi del virus».

In questi giorni negli ambulatori pediatrici c'è una grande riduzione di pazienti, un po' perché la scuola chiusa impedisce il diffondersi di altri virus, ma soprattutto grazie all'aumento del triage telefonico, una delle disposizioni adottate proprio per ridurre le presenze nelle strutture sanitarie. «Noi pediatri siamo disponibili al telefono dalla mattina alla sera continua D'Amanti Nel corso del triage telefonico elaboriamo un'anamnesi che permette di scremare chi ha bisogno di soli consigli da quelli che devono essere effettivamente visitati. Quelli che prendono appuntamento devono tassativamente rispettare l'orario per evitare l'ammassarsi di genitori e bambini negli ambulatori. Come ulteriore precauzione lasciamo passare 10 minuti tra la fine di una visita e l'inizio di un'altra». Fino al 15 marzo inoltre è stato ripristinato l'obbligo di presentare il certificato medico dopo i 5 giorni d'assenza, sempre nell'ottica di tutela della salute pubblica e di contenimento del diffondersi del virus. E sulla questione sollevata da qualcuno sull'eccesso di precauzioni il pediatra è perentorio: «La precauzione deve essere sempre eccessiva, altrimenti non è precauzione». (a.car.)

