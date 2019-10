Cyberbullismo, 40 scuole in rete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOUDINE Da azioni per prevenire e contrastare il cyberbullismo, cioè il bullismo esercitato usando gli strumenti della Rete, a un progetto di medio-lungo periodo per inserire nelle scuole in modo organico e stabile la formazione alla cittadinanza digitale. Insomma, formare i ragazzi ad avere rapporti e comportamenti corretti online, per poter fruire al meglio delle possibilità che la tecnologia oggi offre.IL PIANOÈ l'evoluzione del progetto «Cittadinanza digitale a scuola», promosso dalla Fondazione Friuli in collaborazione con...