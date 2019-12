Cvn, la burocrazia frena cantieri per 308 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SISTEMA MOSEVENEZIA Erano 308 milioni che dovevano - si disse - far ripartire il Mose. Lavori affidati alle cosiddette imprese minori nel dicembre 2018. Ebbene, un anno dopo, i cantieri annunciati non si sono ancora aperti. «Ad oggi non si è dato inizio ad alcuna opera!» denuncia il presidente di Ance Venezia, Giovanni Salmistrari. L'ennesimo appello, che arriva dopo il primo test di sollevamento dell'intera barriera di Malamocco. «L'augurio è che questi test siano il segnale del definitivo riavvio dei lavori per l'ultimazione del Mose...