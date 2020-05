CURE PALLIATIVE

BELLUNO La pandemia ha reso ancora più struggente anche l'accudimento del malato terminale. «C'è il forte rischio - afferma la responsabile dell'unità Cure Palliative Feltre, Roberta Perin - di cadere nella disumanizzazione del rapporto col malato: lo si può visitare spesso solo con i guanti, con la mascherina, tenendo le distanze di sicurezza. Ma per fortuna gli occhi, quelli sì, ci permettono di comunicare al di là di ogni barriera e di ogni paura, la nostra e quella dell'ammalato di essere contemporaneamente infettati e infettanti». La riflessione arriva in occasione della giornata nazionale del Sollievo, indetta a livello nazionale per il 31 maggio. In questa occasione, l'Usl Dolomiti ieri ha diffuso i dati sulle attività delle unità operative di Cure palliative.

Nel 2019 dall'Unità operativa di Cure Palliative di Belluno, diretta dal dottor Giuseppe Fornasier, sono stati assistiti a domicilio 314 pazienti di cui 61 non oncologici. Per 75 pazienti c'è stata un'alternanza tra Hospice e domicilio. Sempre nel 2019 il numero dei pazienti seguiti presso l'ambulatorio di cure palliative di Belluno, Agordo e Pieve di Cadore è stato di 307. Sono state effettuate 678 prestazioni infermieristiche e 1.330 visite mediche. Il tempo medio di cura dei pazienti presi in carico dalle Cure Palliative è stato di circa 67 giorni. In Hospice ci sono stati 139 ricoveri, con un tasso di occupazione del posto letto del 83,73 % e una degenza media di circa 18 giorni. I pazienti seguiti solo a domicilio sono stati 239. I pazienti per i quali c'è stata un'alternanza tra Hospice e domicilio sono stati il 23,9%. È stata consolidata, inoltre, l'attività di consulenza delle cure palliative intraospedaliera con un totale di 195 consulenze mediche. Nel periodo COVID l'attività ambulatoriale è stata rimodulata. Dal primo marzo sono state fatte: 138 visite ambulatoriali, 13 prestazioni infermieristiche, 53 consulenze psicologiche di cui 28 in videoconferenza. L'assistenza domiciliare da parte dell'equipe di Cure Palliative è stata garantita ed anzi implementata in quanto alcune terapie di supporto, prima eseguite ambulatorialmente, sono state effettuate a domicilio. «Se consideriamo il periodo che va da Gennaio 2020 al 22 maggio 2020 - spiega il direttore Fornasier - sono stati effettuati 1159 accessi da parte del medico, 1085 da parte dell'Infermiere e 132 da parte dello Psicologo. A questi vanno aggiunti gli accessi effettuati dal personale medico/infermieristico della Life Cure (ditta che da anni è coinvolta nell'assistenza domiciliare e con personale in servizio presso l'Hospice, garantendo così una copertura assistenziale nelle 24 ore)».

Nel 2019 dall'unità operative Cure Palliative Feltre, diretta da Roberta Perin, sono stati assistiti 351 pazienti di cui 75 non oncologici. Per 95 pazienti c'è stata un'alternanza tra Hospice e domicilio. Il numero dei pazienti seguiti presso l'ambulatorio di Cure Simultanee è stato di 93 con 299 visite mediche e 43 colloqui psicologici (22 pazienti). Il tempo medio di cura dei pazienti presi in carico dalle Cure Palliative è stato di circa 62 giorni. In Hospice ci sono stati 169 ricoveri per 151 pazienti, con un tasso di occupazione del posto letto del 94 % e una degenza media di circa 14 giorni. I pazienti seguiti solo a domicilio sono stati 185. I pazienti per i quali c'è stata un'alternanza tra Hospice e domicilio sono stati il 27%. È stata consolidata, inoltre, l'attività di consulenza delle cure palliative intraospedaliera con 422 consulenze effettuate dai medici e 43 dagli infermieri. «Nel periodo Covid - spiega il responsabile Roberta Perin - l'attività ambulatoriale di Cure Simultanee è stata rimodulata, mentre l'attività assistenziale domiciliare ed in Hospice è stata mantenuta inalterata. Il personale è stato munito di appositi DPI per l'effettuazione delle visite mediche ed infermieristiche secondo le indicazioni Regionali specifiche». Nel periodo 01/01/2020 - 22/5/2020 sono stati effettuati 3345 accessi da parte del personale sanitario domiciliare (874 visite mediche, 2424 valutazioni infermieristiche e 47 colloqui psicologici). Il personale medico è costituito da 2 unità sul territorio e 1 in Hospice.

