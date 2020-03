CHIOGGIA Significativo miglioramento nelle condizioni di salute di don Massimo Fasolo (nella foto), il parroco di Valli e Conche ricoverato dal 10 marzo in terapia intensiva a Padova e curato con un protocollo sperimentale. Ieri, dopo tre giorni di piccoli ma continui progressi, il religioso è stato estubato e ha cominciato a respirare, con fatica ma in modo autonomo, grazie all'uso di un casco apposito. Le sue condizioni, però, rimangono gravi, anche a causa di un'infezione batterica che si è sovrapposta a quella virale da Covid-19 ma che, per il momento, non viene curata, per evitare ulteriori complicazioni.

Buone notizie anche sul fronte delle mascherine. L'altro giorno ne sono arrivate alcune centinaia dalla Cina, grazie ad un ingegnere chioggiotto che lavora in Oriente, contattato dal dirigente dei Lavori Pubblici Stefano Penzo. Le mascherine sono state donate alla Protezione civile cittadina e messe a disposizione dei dipendenti del settore durante gli orari di apertura al pubblico. Ieri sono arrivate altre 2400 mascherine monouso dalla Città metropolitana, subito distribuite al Centro servizi per anziani (1850 pezzi), all'istituto Serve di Maria Addolorata (250) e alla Protezione civile (300). Verso sera, invece, era attesa la prima parte della fornitura delle mascherine Made in Veneto messe a disposizione la Regione: 56 pacchi da 100 pezzi l'uno. «Faccio appello dice l'assessore alla Protezione civile, Genny Cavazzana alle associazioni di volontariato per dare man forte alla Protezione civile nelle operazioni di consegna». Chi fosse disponibile, scriva a: volontari.pc@chioggia.org».

Diego Degan

