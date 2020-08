segue dalla prima pagina

(...) era appena sbarcata dal mezzo che proveniva da Piazzale Roma. Aveva accanto una valigia, ma si era dimenticata la borsa a bordo del vaporetto. Alle 20 e 1 minuto (puntualissimo) arriva il mezzo seguente.

La signora racconta al marinaio l'accaduto. Il marinaio riferisce al comandante. In pochi minuti via radio la borsa viene rintracciata e il marinaio comunica alla signora che la borsa le verrà riconsegnata alla fermata quando il suo vaporetto ritornerà dal Lido in circa mezz'ora.

Secondo fatto. La settimana scorsa un pomeriggio scendo alla fermata dello Spirito Santo dal motoscafo numero 6 proveniente dal piazzale Roma. Dopo pochi minuti scopro che ho smarrito il portafoglio con dentro tutto. Patente, carta d'identità e insomma tutta la mia memoria storica e i mezzi di sostentamento.

Non so cosa fare quando ricevo una telefonata da una mia collaboratrice che ha ricevuto un messaggio dal comandante del battello. Hanno ritrovato il portafoglio e me lo possono riconsegnare al ritorno del mezzo alla stessa fermata.

Il comandante ha riconosciuto il nome ed ha telefonato alla mia azienda. Sembrerebbe normale, ma non lo è.

Sono certo che in qualsiasi altra parte del mondo non sarebbe accaduto. Gli equipaggi avrebbero consegnato tutto all'Ufficio oggetti smarriti.

Scrivo questa lettera per indicare un aspetto che io trovo straordinario e che va al di là della dedizione al lavoro. Si chiama cura e solidarietà.

Cari veneziani se qualche volta il vaporetto è pieno non lasciatevi andare al lamento. Chi lo conduce e chi lo aiuta sono uomini. Veri!

Arrigo Cipriani

