Cuman (unionisti): «La loro narrazione si è dimostrata del tutto infondata»

LA SODDISFAZIONEVENEZIA Esultanza, ma con toni moderati, consapevoli che quando si vince non è elegante né saggio voler stravincere. Il fronte unionista brinda senza strafare alla sentenza del Tar che manda all'aria il voto già fissato per domenica 30 settembre. «Il Tar ha confermato l'illegittimità del referendum evidentemente convinto dalle motivazioni espresse in modo assai efficace dal Comune dice Paolo Cuman, portavoce del comitato Un unico grande Comune Noi abbiamo sempre sostenuto che la questione giuridica era oggettivamente...