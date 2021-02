CULTURA E SPORT

PORDENONE Arrivano i ristori regionali per le attività legate a cultura e sport che sin qui non hanno ricevuto alcun contributo: la posta è di tre milioni e le domande, che saranno evase in ordine cronologico, si potranno presentare dal primo al 15 marzo. È una delle decisioni economiche assunte ieri dalla Giunta regionale che continua ad avere l'attenzione puntata sulle molteplici conseguenze generate dalla pandemia. Approvata anche la variazione alla programmazione comunitaria che, in virtù di accorta amministrazione, ha consentito di virare 3,1 milioni su sostegno a ricerca e Pmi colpite dalla crisi.

SCI PENALIZZATO

Inoltre, come ha evidenziato l'assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Bini, nel corso del mese di marzo arriveranno i sostegni anche per i 500 maestri di sci operativi sul territorio. Quest'intervento rientrerà in uno dei prossimi atti dell'Esecutivo che avrà per copertura i 21,6 milioni di risorse residue del 2020 trasferite per spesa immediata dalla Regione sul 2021. Per quanto riguarda le decisioni assunte ieri, su proposta dell'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, è stato approvato il bando che fissa dal 1° al 15 marzo l'arco temporale per presentare la richiesta di contributo a titolo di ristoro per le attività culturali e sportive che da un anno hanno subito il fermo. Il contributo a fondo perduto è di 1.500 euro per ciascun beneficiario e ammontano a 3 milioni le disponibilità finanziarie. Nella delibera sono riportati tutti i 31 codici Ateco delle attività che possono beneficiare della misura. Tra queste, il noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; gli impianti di luce e audio senza operatore, attività nel campo della regia, gestione di teatri, stadi, piscine e impianti dello sport, attività di guida alpina, attività di post produzione cinematografica, corsi sportivi e ricreativi, gestione di biblioteche e luoghi storici e gestione di musei. «In soli dieci giorni abbiamo concluso l'iter di approvazione della legge regionale con cui sono stati confermati tre milioni di euro a fondo perduto ha affermato Gibelli - e siamo giunti all'approvazione del bando che consente a molti lavoratori autonomi di recuperare una seppur esigua parte del reddito con la prospettiva, auspicata da tutti, che cultura e sport possano presto riprendere appieno la loro programmazione».

I CONTRIBUTI

Il contributo sarà assegnato a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Su proposta dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, la Giunta ha anche dato il via libera alla modifica del piano finanziario del programma comunitario Por Fesr, che ha permesso di «riallocare 3,1 milioni a favore della ricerca applicata e degli investimenti nelle piccole e medie imprese Fvg», ha spiegato Zilli, specificando che tale riprogrammazione è stata possibile per «l'attento controllo sugli equilibri finanziari dei vari assi del Programma operativo finanziario». Nello specifico, 2,7 milioni saranno dedicati all'innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca, facendo scorrere la graduatoria del bando approvato a luglio come misura di sostegno in risposta alla crisi dovuta alla pandemia; 400mila euro saranno invece assegnati alla riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle Pmi e anche in questo caso serviranno allo scorrimento di graduatorie di cui sono beneficiarie le imprese.

Antonella Lanfrit

