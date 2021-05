Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CULTURA E TURISMOPORDENONE Il rilancio della cultura e della promozione turistica (due comparti che stanno ancora soffrendo per la mazzata conseguente all'emergenza sanitaria) in regione passerà anche da un comune lavoro di integrazione e di condivisione che sta mettendo a punto il tavolo unico per la cultura e il turismo in Fvg. Un'iniziativa che parte da Pordenone - le basi del nuovo dialogo su manifestazioni ed eventi culturali erano...