VENEZIA A Venezia la città riparte dalla cultura. Cinema, teatro, musica e sport sono i pilastri del ricco programma di eventi diffusi e all'aperto pensato per i cittadini di tutto il territorio comunale, che coinvolgerà centro storico, isole, terraferma e il litorale di Lido e Pellestrina. Sono oltre 170 le serate di Estate 2020, 60 in più rispetto alla scorsa estate, organizzate dal Settore cultura del Comune di cui è responsabile Michele Casarin. Il programma di eventi gratuiti, finanziati con fondi europei Pon metro, in questo periodo di profonda crisi economica dovuto all'emergenza sanitaria diviene ancora più importante per non lasciare soli i residenti che non potranno usufruire delle ferie perché già utilizzate o che non potranno permettersi delle vacanze. Il palinsesto infatti è stato articolato, diversificato e pensato per incontrare i gusti di tutti, con la massima attenzione alla sicurezza e alle regole di distanziamento attualmente in vigore.

SESSANTAMILA PERSONE

Quest'anno, nonostante il turismo internazionale sia pressoché bloccato, ci si aspetta la partecipazione di almeno 60mila persone. Il programma infatti è principalmente rivolto ai giovani che vedranno arrivare gli eventi sotto casa, inoltre per i cittadini sarà un occasione per scoprire il territorio, diventando turisti nella loro città. Ma il programma ha anche lo scopo di incentivare il turismo di prossimità dalle altre province del Veneto. Inoltre, come gli altri anni, i film proiettati all'aperto saranno sottotitolati in inglese per eventuali turisti stranieri. Il calendario di eventi, insieme alla preparazione del Redentore, punta a portare serenità dopo mesi difficili e bui. Il palinsesto durerà fino settembre, ma non sarà l'unica iniziativa culturale proposta dal Comune, che in autunno partirà con un'altra serie di eventi cittadini per festeggiare i 1600 anni della nascita di Venezia.

«Se vogliamo rilanciare la città questa è la via. Sentiamo il peso e il dovere di svolgere eventi come questo e il Redentore. Dobbiamo far passare il messaggio che bisogna ripartire, il mondo deve tornare a vivere e dobbiamo dare il buon esempio», ha detto il capo di Gabinetto Morris Ceron. Il progetto, alla cui realizzazione hanno collaborato molte associazioni e realtà del territorio, coinvolgerà artisti, attori, figuranti e performer, che in questo periodo non hanno avuto alcuna copertura: «Gli artisti sono il patrimonio più importante che abbiamo e dobbiamo preservarli». Il calendario di eventi toccherà per la prima volta isole quali Murano e Burano, che avranno ciascuna due appuntamenti di cinema all'aperto, e Sant'Erasmo che vedrà due appuntanti di teatro. Per il cinema all'aperto sono 76 le serate itineranti, da quella dell'11 luglio a Favaro fino a quella del 18 settembre in via Piave. San Polo vedrà 17 appuntamenti e, come novità, al parco Catene di Marghera si svolgerà il cinema-bike-in, un drive-in ecologico con le biciclette, mentre a fine luglio verrà proposta una proiezione visibile dalle barche all'Arsenale.

A MARGHERA

A Marghera invece sono previsti 11 appuntamenti dall'11 al 25 luglio con concerti e spettacoli di attori del calibro di Carlo e Giorgio, Monica Guerritore, Ennio Marchetto, Francesca Reggiani, Mirko Artuso e Banda Osiris. «Dimostriamo di essere una città in controtendenza che vuole ripartire dalle persone e dalle periferie», ha detto l'assessore al turismo Paola Mar. «Il calendario di eventi esplicita l'impegno profuso dall'amministrazione in questa città multipolare, dove non ci sono cittadini o luoghi di serie B. - ha poi sottolineato l'assessore alle politiche sociali Simone Venturini - Un lavoro di ricucitura urbanistica, sociale e culturale veramente importante». Tutte le iniziative su www.culturavenezia.it.

Francesca Catalano

