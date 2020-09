CENTROSINISTRA

MESTRE «É stato un errore non aver nominato un assessore alla Cultura in questi cinque anni ed ora annunciare di voler perseverare e ripetere l'errore è molto grave».

Pier Paolo Baretta commenta così una delle ultime esternazioni del sindaco Brugnaro che, parlando di politiche culturali, ha ribadito che, nel caso venisse confermato a Ca' Farsetti, manterrà anche la delega di assessore alla cultura. Una visione differente rispetto a quella illustrata ieri pomeriggio dal candidato sindaco di centrosinistra in occasione di un dibattito pubblico sull'argomento, organizzato davanti al Teatro Toniolo di Mestre.

«Venezia è una capitale internazionale della cultura ha spiegato Baretta - ed è del tutto impensabile che un sindaco possa da solo occuparsi in prima persona della cultura. Serve invece un impegno a tempo pieno ed è evidente che, con Brugnaro rieletto sindaco, la cultura sarà trascurata come è stato in questi cinque anni. Io mi impegno invece a nominare un assessore alla Cultura che sia un organizzatore di eventi capace di interagire con tutte le associazioni e gli enti presenti sul nostro territorio - ha proseguito Baretta -. Bisogna valorizzare la produzione culturale che ha rappresentato il vero buco di questi anni: penso alla musica, al teatro, al cinema, alle belle arti, mentre in questo momento ci sono molte associazioni che si occupano di attività culturali che sono state lasciate a loro stesse e che non trovano un interlocutore nel Comune di Venezia».

Mentre davanti al Toniolo qualcuno dibatte sulla supposta idiosincrasia dell'attuale amministrazione per l'arte contemporanea (perché non la capiscono), Baretta ha illustrato il suo piano per la valorizzazione della cultura in terraferma: «Bisogna affrontare la questione legata alla gestione dell'M9 che potrebbe essere inserito nel circuito dei Musei civici, e poi abbiamo a disposizione gli spazi inutilizzati della scuola De Amicis, che può diventare un importante luogo di produzione culturale».

Sulla gestione delle politiche culturali dell'amministrazione uscente, in termini molto critici si è espressa anche la consigliera e candidata capogruppo del Pd veneziano Monica Sambo. «Attualmente non c'è un progetto culturale per la città, mentre tutta la visione di questa amministrazione è stata incentrata sul profitto - ha accusato Sambo -. Siamo partiti con il sindaco Brugnaro che 5 anni fa per fare cassa voleva vendere il Klimt e, nel frattempo, il personale qualificato che lavora all'interno delle nostre istituzioni culturali è stato mortificato con condizioni lavorative sempre peggiori. Prima il sindaco si è lamentato che questi lavoratori non vogliono lavorare di sera e poi il Comune di Venezia ha tagliato gli orari dei musei sia in entrata che in uscita, riducendo l'offerta culturale della città».

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

