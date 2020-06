L'INTERVISTA

TREVISO Il problema c'è sempre stato. Magari, semplicemente, covava sotto la cenere. Ma il Covid l'ha fatto esplodere. Ed ora è tempo di cambiare le carte in tavola per costruire un nuovo gioco. Fatto di strategie, coerenza, collaborazione. In nome della cultura ridotta al collasso. E dei giovani. Parole e pensiero dei fratelli Manfio che sono mente e braccio degli Alcuni, da sempre impegnati per portare la cultura nel mondo dei bambini. A lanciare la palla, sperando che qualcuno la raccolga, è Francesco Manfio.

Perchè è così urgente fare qualcosa?

«Perchè il Coronavirus ha cancellato d'un colpo il nostro vecchio mondo. Si parla di ripartenza e si ripete che nulla sarà come prima. Credo che questo sia il momento di guardarci negli occhi e provare a capire assieme che cosa si può fare per evitare di sprofondare nella voragine che si sta aprendo sotto i piedi del settore cultura e in modo particolare nello spettacolo dal vivo».

E perchè i giovani?

«Non ce ne rendiamo conto, ma sono stati i più colpiti dal Covid. Altro che adulti. Altro che anziani. Sono stati i giovani ad essere catapultati, ore e ore, davanti a telefonini e computer. Per seguire le lezioni a scuola, per tenersi in contatto con gli amici, per fare ginnastica a guardare film. Insomma, fino a febbraio dicevamo ai nostri figli di non vivere davanti a televisione e computer. Poi, li abbiamo abbandonati lì. Ora dobbiamo rieducarli, riportarli ai concerti, agli spettacoli dal vivo, ma anche soltanto al parco. La socializzazione alla loro età non deve mancare mai».

Quindi? Che bisognerebbe fare?

«Ripartire da un Tavolo della cultura promosso dal Comune che in un clima di collaborazione metta insieme tutte le tessere del puzzle, tentando di far combaciare queste componenti. Non si tratta di trovare improbabili denominatori comuni, basterebbe cercare punti di sintonia su un programma culturale che sicuramente gioverebbe a tutti, cittadini inclusi».

Provi a spiegarsi meglio

«Il sistema su cui poggia la cultura è costituito da alcuni elementi tra di loro connessi. È come un tavolo con quattro gambe, se una non c'è, il tavolo magari non cade, ma traballa. Una gamba del tavolo è costituita dalla politica che ha il compito di fornire una chiara visione progettuale del ruolo che la cultura deve avere nello sviluppo anche economico della nostra città e del paese. La seconda gamba è composta da coloro che sulla cultura hanno deciso di investire la loro professionalità, il loro tempo e le loro risorse anche economiche. Sono i professionisti (oltre allo spettacolo dal vivo, i Musei, le Mostre, le Biblioteche). La terza riguarda le Istituzioni che ricevono contributi dal Mibact e che hanno tra i compiti assegnati dallo Stato, quello di favorire lo sviluppo della cultura nel territorio e la distribuzione dei progetti culturali prodotti nel territorio stesso. Parlo dello Stabile e del Circuito di distribuzione. La quarta è costituita dall'Associazionismo Culturale».

L'obiettivo?

«Mi piacerebbe pensare che si riesca a fare sistema per crescere tutti insieme. È questa l'unica strada percorribile, perchè fuori da questo tracciato c'è soltanto l'anarchia che avvantaggia ora l'uno ora l'altro dei soggetti, ma solo temporaneamente. Alla lunga ci perdiamo tutti. Certo, dobbiamo essere pronti a fare un piccolo passo indietro. Ma ne vale la pena. E mi piacerebbe pensare a Treviso come a una città incubatrice di progetti per i giovani. Sono loro il metro di misura del nostro successo. Ed è a loro che dobbiamo pensare per un reale, effettiva, efficace ripartenza».

Valeria Lipparini

