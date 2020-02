Il numero medio di figli per donna in età fertile (15-49 anni) in regione è di 1,23, «il punto più basso registrato», afferma l'assessore regionale alla Famiglia Alessia Rosolen. Non solo. Dalle indagini regionali emerge che «sale progressivamente il numero di uomini che non fanno figli; ciò significa che il problema ha due aspetti che vanno studiati e capiti: quello economico e quello culturale», aggiunge l'assessore. È con queste informazioni di base fondamentali, che fanno parte di un articolato e approfondito studio sulle caratteristiche delle famiglie che compongono la popolazione in Friuli Venezia Giulia, che da giovedì 27 febbraio la Regione entra nel merito delle questioni con «Gli Stati Generali della famiglia» - articolati in cinque incontri, si comincia a Gorizia per poi proseguire il 12 marzo a Udine, il 19 marzo a Trieste, il 27 marzo a Pordenone e il 2 aprile nuovamente a Udine per l'incontro conclusivo che frutteranno un intervento legislativo pensato come un Testo unico sulla famiglia, «da portare in Aula entro giugno», anticia Rosolen, che ha illustrato alla Giunta regionale gli obiettivi che l'operazione intende perseguire. A sostenere l'impianto della norma, l'intento di «ribaltare l'equivoco che crea la contrapposizione tra famiglia e lavoro».

