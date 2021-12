Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOLIDARIETÀPADOVA In coda per una visita medica, per farsi una doccia. Ma non per mangiare. Alle Cucine economiche popolari da quando il Covid ha sconvolto il mondo si trovano persone che hanno perso il lavoro e che sfruttano uno dei tanti servizi della struttura, che non è solo luogo dove si pranza e si cena.«Le persone di passaggio sono aumentate, sono oltre 700 spiega suor Albina Zandonà, direttrice delle Cucine economiche popolari....