Cucinare e Acqua-Farm in crescita Verso l'esordio del salone degli animali

I SALONIPORDENONE Il 2019 si è aperto con due exploit nel quartiere fieristico pordenonese. Dopo Pordenone Antiquaria - che quest'anno è uscita dai padiglioni di viale Treviso per disseminare opere d'arte in tutta la città - ci sono stati due expò che hanno mostrato entrambi numeri in crescita rispetto a quelli dell'anno scorso. Il salone dell'enogastronomia e delle tecnologie per la cucina (fu un'idea del già presidente della società fieristica Alvaro Cardin una decina di anni fa) è diventato ormai una passerella di chef stellati che...