L'IMPEGNO

Il Covid 19 non ferma l'impegno della Cucchini, sempre al fianco dei malati nonostante le difficoltà. L'Associazione sta infatti proseguendo senza interruzioni a consegnare gli ausili a domicilio ai malati, grazie all'impegno dei suoi volontari e in sostegno all'attività dell'Unità di Cure Palliative dell'Usl 1 Dolomiti. I bisogni dei malati oncologici come quelli di tutti gli altri malati, d'altra parte, non aspettano la fine dell'epidemia. Letti articolati, carrozzine, materassini antidecubito continuano a venire consegnati praticamente in tempo reale, non appena viene segnalata la necessità presso le famiglie. Da alcune settimane inoltre è attiva la linea d'ascolto Cucchini.

Dall'altra parte del telefono, al numero 3371134092, c'è sempre qualcuno che ascolta e può dare sostegno a tutti coloro che sentono il bisogno di parlare e confrontarsi con persone che dell'aiuto al prossimo in momenti di difficoltà hanno fatto la loro missione e il loro senso di esistere. Nel suo messaggio di auguri pasquali il presidente Paolo Colleselli ringrazia i suoi volontari per essere sempre attivi e presenti, anche in un momento così difficile da affrontare. «Rappresentano l'anima della Cucchini, il cuore pulsante di un'associazione che da 30 anni si propone di aiutare chi soffre e le famiglie delle persone malate - spiega -. In queste settimane, le attività dell'associazione proseguono anche a domicilio dei volontari in quello che abbiamo chiamato smart working di buona volontà; i nostri volontari dedicano parte del loro tempo in isolamento alla predisposizione di prodotti da proporre ai prossimi eventi di raccolta fondi». È sempre possibile mettersi in contatto diretto con l'associazione chiamando la mattina la segreteria (al numero 0437 516666), il centro di coordinamento di tutte le attività dei numerosi volontari.

