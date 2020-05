Volontari fondamentali nelle cure palliative, ancor di più in periodo di Covid. «Proprio per l'emergenza Covid 19 - spiega la Associazione Cucchini - la nostra associazione ha subito attivato una linea telefonica per consulenza psicologica aperta a ogni tipo di richiesta. Non sono mai stati sospesi i servizi che i volontari prestano nella fornitura a domicilio di ausili per pazienti assistiti e la cura degli ambienti e verde esterni all'Hospice, nonché la disponibilità della psicologa a sostegno del Gruppo di Automutuoaiuto per i congiunti colpiti dal lutto. Oltre all'opera dei volontari, la Associazione Cucchini continua a fornire al Servizio di Cure palliative. «In questo momento molto particolare e difficile ci appare più che mai significativo sottolineare pubblicamente le motivazioni di questa Giornata Nazionale del Sollievo giunta alla sua 19ma edizione. Mano Amica ha voluto per l'occasione dare il proprio contributo insieme con la Fondazione città della Speranza di Padova e con l'Usl 1 Dolomiti presentando un video che sarà diffuso nei prossimi giorni».

«La nostra organizzazione - dice l'Associazione Pettirosso Agordino - di volontariato opera in Agordino da 10 anni. La nostra attività si svolge presso il reparto di medicina e lungodegenza dell'Ospedale di Agordo, presso la RSA gestita dall'Azienda Speciale Consortile Agordina e a domicilio dei malati. Operiamo grazie all'impegno dei nostri volontari. La nostra psicologa è entrata a far parte dell'Equipe di cure palliative che opera in Agordino. Purtroppo in questo periodo di emergenza Covid 19 la nostra attività è stata fortemente limitata, vista l'impossibilità di accesso al reparto ospedaliero e alla RSA. I nostri operatori hanno comunque cercato di rimanere il contatto».

