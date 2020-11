LA DENUNCIA

MESTRE Autobus che non sarebbero stati sottoposti a pulizia di fondo di base per mesi, in barba al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con rischio per la salute pubblica dei viaggiatori.

Per questo il rappresentante di Cub Trasporti Giampietro Antonini ha depositato ieri un esposto in Procura della Repubblica, segnalando l'anomalia dopo aver ripetutamente denunciato la situazione e chiesto lumi alla direzione di Avm senza aver ottenuto risposte soddisfacenti.

Nel documento Antonini fa presente che l'incarico di pulizia di fondo è affidato alla ditta Dussman Service e che dovrebbe essere effettuato ogni 7000 chilometri percorsi. Quindi calcolando che un pulman di Actv percorre circa 400 chilometri al giorno, ogni 15-20 giorni al massimo dovrebbe essere sanificato. Ogni volta che questa operazione viene effettuata viene apposto un bollino con la data. Andando a verificare la cadenza di questo servizio, il rappresentante Cub osserva, riportando il numero di matricola dell'autobus, che in alcuni casi si sono attesi anche 10 mesi prima di sanificare i bus, nella migliore delle ipotesi rilevate un mese e mezzo. Per questo chiede di accertare eventuali irregolarità.

