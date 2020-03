IL MESSAGGIO

VENEZIA Stop a questo clima da untori e di una città appestata da evitare. Venezia deve tornare a vivere e per questo l'ex volto del Tg2 e attuale consigliere fucsia, Maurizio Crovato, vuole organizzare, assieme a Cesare Peris, presidente della società di Mutuo soccorso carpentieri e calafati, un flashmob a San Marco. Un modo, questo, per ribadire le bellezze della città e alla sua normalità. L'appuntamento è per domenica in Piazza San Marco, alle 10.30, quando veneziani e chiunque abbia a cuore la città sono invitati a farsi uno scatto in cui, goliardicamente o no, è ancora da stabilire, si ribadirà la serenità che si respira in città, a dispetto di quanto riportano le cronache mondiali.

CITTÀ SFRUTTATA

«Siamo indignati perché qualsiasi cosa succede a Venezia fa il giro del mondo, anche la più banale - spiega Crovato -. È stata utilizzata la foto del vigile con la mascherina e lo sfondo del ponte dei Sospiri come simbolo perché la città fa notizia ovunque e l'effetto viene moltiplicato». Per questo i due hanno deciso di dire stop: «I media mondiali hanno sfruttato la città per terrorizzare l'estero e l'Italia per il coronavirus, sembra che qua si sia tutti appestati. A livello clinico e medico, ma anche politico, si parla sempre, qui però c'è una sofferenza paurosa dal punto di vista economico, per questo l'8 marzo ci troviamo per un flashmob che faccia il giro del mondo». Infine, Crovato spiega: «Mi piacerebbe fare il gesto dell'ombrello, soprattutto a quei francesi che hanno offeso noi con la pizza corona sui social. Poi magari si scopre che hanno avuto più malati loro di noi, ma hanno gestito la comunicazione in maniera diversa».

A DISTANZA DI UN PIEDE

Il momento sarà bipartisan, spiegano gli organizzatori, e per una volta la piazza sarà invasa da veneziani e non turisti, auspicano i due: «Ci terremo tutti quanti alla distanza di un piede veneto, che è la misura per costruire la gondola - continua Peris - per evitare il contagio». Questo perché la volontà è di ribadire che la città è viva spiega l'ideatore: «Non è vero che sta morendo, che abbiamo la mascherina e guanti di gomma per non contagiarci, la città non è marcia, vogliamo ribaltare la visione distorta, è eterna come Roma. Venezia ha 1500 anni di storia, una città che compie 1600 anni e che nessuno mai ha pensato di celebrare con eventi per questo avvenimento». Da ultimo, Peris precisa: «Per questo ci troveremo in piazza in maniera scaramantica, non siamo morti, siamo vivi, nonostante tutto quello che è stato fatto per ucciderla. Ma dalle cicatrici si può ripartire, è sufficiente uno spritz, basta un saluto per far capire che ci siamo. È vero che il turismo ammazza la città, ma un certo tipo di turismo lo fa, perché non è governato, gli ospiti sono ben accetti. Venezia va amata, cullata e rispettata. Noi apparteniamo a Venezia e lei ci ha scelto».

Tomaso Borzomì

