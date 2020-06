IL CONSIGLIO

La crisi del mercato dell'auto determinata dall'emergenza sanitaria di questi mesi ha influito pesantemente anche sul bilancio della Città metropolitana, ma a quanto pare l'ente è riuscito comunque a far quadrare i conti.

Il consiglio metropolitano, riunitosi ieri in videoconferenza e presieduto dal sindaco Luigi Brugnaro, ha approvato una proposta di delibera riguardante una manovra sul bilancio 2020-2022 da mettere in atto per riequilibrare le minori entrate tributarie che si stanno registrando per l'effetto Covid e che si prevede di non incassare fino al 31 dicembre 2020.

LA SCELTA

L'intervento finanziario è stato proposto a causa del crollo di entrate registrato soprattutto delle imposte legate al mercato dell'auto, la cosiddetta Ipt (imposta relativa ai passaggi di proprietà degli autoveicoli per i quali viene pagato un importo alle Province e alle Città metropolitane) calcolata finora in 12.415.000 euro e all'imposta Rc auto stimata in 4.985.000 euro, crollo dovuto alla chiusura per alcuni mesi dei concessionari e alla recessione economica conseguente la pandemia. A queste due voci si aggiunge la flessione negativa per l'addizionale Tari (-1.800.000 euro) che i Comuni versano alla Città metropolitana per effetto delle chiusure delle attività commerciali nel periodo emergenziale.

A fronte di una minore entrata complessiva di ben 19,2 milioni di euro è stato deciso di attuare una variazione con la quale la Città metropolitana riuscirà a riequilibrare il proprio bilancio (mediante entrate per 6 milioni di euro derivanti dal decreto statale Rilancio Italia e 13,2 milioni da avanzo disponibile), ma anche ad immettere liquidità nel territorio attraverso le risorse ancora disponibili e derivanti dall'avanzo di amministrazione 2019.

INVESTIMENTI

Con questa manovra, si stanziano quindi 5.850.000 euro di avanzo per investimenti. Nello specifico 600 mila euro per l'acquisto di nuove rastrelliere per le bici da installare nelle scuole, 400 mila euro sistemi di allarme e telecamere nelle scuole, 4 milioni per attrezzature e manutenzioni straordinarie di edifici scolastici. In più, 180 mila euro sono destinati all'Isola di San Servolo per interventi straordinari di ripristino del pontile e delle mura crollate con l'acqua alta del 12 novembre scorso, 120 mila euro anche per il Museo di Torcello dove verrà realizzata una biglietteria unica per l'ingresso anche in Basilica. 250 mila euro serviranno per l'acquisto di imbarcazioni e automezzi ibridi per la polizia provinciale e 100 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria nella sede del commissariato di Polizia di Marghera, mentre 200 mila euro sono destinati alla progettazione delle opere di edilizia e viabilità. La variazione prevede anche l'utilizzo di maggiori entrate vincolate per 1,3 milioni, destinate in particolar modo alla manutenzione straordinaria dei ponti (più di 600 mila euro) ed opere urgenti in materia di viabilità per oltre 250 mila euro.

«GUARDARE AL FUTURO»

«E' una manovra che guarda al futuro dei nostri giovani e ad incentivare un graduale passaggio ad una mobilità più attenta all'ambiente», ha dichiarato il sindaco Brugnaro.

Il consiglio metropolitano ha infine approvato una proposta di delibera riguardante la variazione della Sezione operativa del Documento unico di programmazione 2020-2022.

