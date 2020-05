LA SITUAZIONE

PORDENONE La provincia di Pordenone torna a contagio zero, anche se prosegue l'attività di tamponi a tappeto. Il risultato, quindi, non è stato raggiunto (nuovamente) per un ipotetico ridotto numero di test, bensì perché quelli effettuati non hanno trovato nuovi malati nel Friuli Occidentale.

Ma ieri non è stato ottimo solo il risultato della provincia di Pordenone. In tutto il Friuli Venezia Giulia, infatti, è stato toccato il livello minimo di contagio giornaliero da quando la Protezione civile ha iniziato a diffondere quotidianamente il bollettino della situazione dell'epidemia. Solo tre persone in regione hanno ricevuto l'esito positivo del tampone. Non era mai accaduto. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 462, 51 in meno rispetto a sabato. In terapia intensiva rimane ricoverato un solo paziente, mentre quelli ricoverati in altri reparti risultano essere 62 e si registrano due nuovi decessi in provincia di Trieste.

Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.236: 1.374 a Trieste, 980 a Udine, 672 a Pordenone e 210 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.445 (52 più di sabato), i clinicamente guariti a 50 e le persone in isolamento domiciliare sono 349. I deceduti sono 185 a Trieste, 73 a Udine, 66 a Pordenone e 5 a Gorizia.

In provincia di Pordenone i dati sono stabili, con 79 persone attualmente positive al Coronavirus e 15 cittadini ricoverati in ospedale, di cui nessuno in Terapia intensiva. Le persone che hanno definitivamente sconfitto il Covid-19 sono 526 in tutto il Friuli Occidentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA