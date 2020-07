CROCIERISTICA

VENEZIA Oggi dovrebbe essere il giorno in cui il Governo darà il via libera alle crociere, nell'ambito del nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri. Teoricamente, si potrebbe cominciare anche a metà agosto, ma tecnicamente sarebbe impossibile, visto che le navi sono ormeggiate in vari porti del Mediterraneo in attesa della ripartenza e che bisognerà far rientrare a bordo gran parte degli equipaggi. Inoltre, chi andrebbe in crociera, visto che le vendite dei biglietti sono state finora una pratica esplorativa del mercato: alcune agenzie hanno provato a venderle anche per metà luglio, con la riserva di annullare tutto in caso di impossibilità e stanno ancora vendendo viaggi per Ferragosto, altamente improbabili. È per settembre che forse qualcosa comincerà a muoversi.

AL PORTO

Dal Porto, al di là delle indiscrezioni, sono in attesa dei decreti: il Dpcm citato sopra e anche il decreto ministeriale del Mit, pure quello in scadenza oggi e che dovrebbe essere prorogato quasi certamente fino al 15 agosto.

«C'è un piano nazionale - ha commentato il presidente dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico settentrionale, Pino Musolino - e c'è una necessità di far ripartire una certa economia non solo a Venezia ma fintanto che i ministeri non avranno un'uniformità di azione che ci permetta di far ripartire le crociere in sicurezza, non credo che ripartiranno. Però c'è l'idea di farlo, con tutte le cautele del caso».

Le compagnie di crociera, rappresentate da Clia Italia, stanno cercando da tempo di poter riprendere l'attività in sicurezza er per questo, una decina di giorni fa avevano inviato a Palazzo Chigi un testo unico che riassume i protocolli a livello europeo, dei singoli terminal e delle singole compagnie. Un testo di cui Clia era stata molto soddisfatta, frutto anche della collaborazione con l'ammiraglio Giardini e della sua squadra.

LA CLIA

Ieri, a quanto pare, il Comitato tecnico-scientifico del Governo ha dato l'ok ai protocolli , e ora ciò che manca è il parere delle Regioni, tutte quelle toccate dalle crociere. Al momento, dalla Regione Veneto, tutto tace in questo senso.

Ma che dicono questi protocolli? Servono fondamentalmente a far capire a chi acquista una crociera che non potrà fare quello che si faceva gli anni passati, che se starà male potrebbe andare in isolamento e che risultasse avere problemi fisici pregressi potrebbe vedersi rifiutata la prenotazione. E poi, ci sono tutta una serie di norme comportamentali da tenere durante gli sbarchi nelle località da visitare.

Proprio per questo, pur sollecitando una ripresa, le stesse compagnie principali ipotizzano che sia molto difficile pensare alla ripresa dei viaggi dal 15 agosto. Anche se ci fossero tutti i nulla osta del caso.

I COMITATI

Agguerriti i comitati e associazioni contro l'arrivo delle navi in laguna.

«Manca ancora il via ufficiale del Governo - dicono dall'associazione Ambiente Venezia - ma i siti delle compagnie sono molto fiduciosi, è già possibile prenotare crociere in partenza da Venezia a prezzi stracciati. Giorno designato? 15 Agosto, ore 18, Costa Deliziosa.

È già nel dimenticatoio l'odissea delle navi sparse per il mondo divenute lazzaretti: navi rimbalzate da tutti i porti, dipendenti sequestrati nelle navi per mesi, le discese in sordina, navi parcheggiate a motori accesi nel silenzio impotente degli abitanti delle città portuali. A Venezia a marzo avevamo minacciato atti di disobbedienza civile in pieno lockdown se le avessero portate qui. E non sono mai arrivate. E se arrivassero - concludono - ci vediamo a Ferragosto».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA