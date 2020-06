CROCIERE

MESTRE Royal Caribbean abbandona Venezia con la sua nave Rhapsody of the Seas, almeno per tutta la stagione 2021, è va a Ravenna. Un triplo disastro perché, oltre alla perdita di 120 mila passeggeri da tutto il mondo, si incentiva il turismo mordi e fuggi che è una delle piaghe di Venezia, e si pone una pesante ipoteca sul resto delle crociere gestite dalle altre compagnie che fanno scalo a Venezia.

INCERTEZZE

Sì, perché a tutt'oggi «non è ancora chiaro dove saranno ospitate le navi passeggeri quando torneranno a Venezia. Se le autorità e le istituzioni pensano ancora ad approdi diffusi precari' in giro per Porto Marghera, si rischia un bagno di sangue» afferma Alessandro Santi, presidente di Assoagenti. Perché? Chiaro: da un lato la risposta al Covid delle compagnie da crociera sarà improntata al massimo rispetto della sicurezza del cliente con l'applicazione più rigida delle norme di igiene e salute. Dall'altro cosa troveranno a Venezia? Banchine portuali dove abitualmente si scaricano merci, persino carbone. Si può dire, alla luce del finimondo successo in questi mesi di emergenza sanitaria, che i terminal individuati siano adeguati a garantire la sanificazione e la sicurezza per i viaggiatori? I terminal appropriati e sicuri sono alla Marittima «ma non vi è certezza tecnico-politica di potervi arrivare - continua Santi -. E se le compagnie non avranno la possibilità di usufruire di quelle banchine, quante decideranno di restare da noi?».

La decisione della Royal Caribbean, dunque, è un fatto molto grave ma niente in confronto a quel che si prospetta se il Governo e le altre istituzioni non la smetteranno di perdere tempo e non decideranno operativamente la soluzione per obbedire al decreto Ronchi-Costa del 2012 che impone alle navi superiori alle 40 mila tonnellate di evitare il bacino di San Marco per arrivare alla Marittima.

I CLIENTI MIGLIORI

«Tutti i quattro marchi di Royal Caribbean, indistintamente, hanno una clientela internazionale, in particolare americana, di fascia alta e altissima, che soggiorna negli alberghi veneziani prima o dopo la crociera, che compie viaggi aerei internazionali sfruttando la potenzialità dell'aeroporto internazionale Marco Polo, che ha un'alta capacità di spesa in negozi del lusso e ristoranti tipici della tradizione veneziana» spiega Santi: «Vogliamo perdere proprio il meglio?».

Royal Caribbean, non a caso, ha spiegato di aver scelto Ravenna a tutela dell'esperienza del viaggio del cliente di Rapsody of the Seas. E la tutela non è solo quella riferita ai contagi da Covid, ma più in generale l'esperienza che il cliente avrà nella sua vacanza. E se a Venezia, a seguito delle limitazioni di sicurezza introdotte nelle ultime stagioni (come l'obbligo di mantenere un'ora di tempo tra l'entrata al porto di una nave e la successiva), i passeggeri non hanno più alcuna certezza, chiaro che anche se li porteranno a Ravenna non si lamenteranno poi tanto, anzi: la mancanza di certezze impatta, ad esempio, sugli itinerari, fino alla cancellazione delle toccate ai porti di spalla rispetto a Venezia; e, ancora, sulla pianificazione del viaggio da parte dei clienti che perdono i voli prenotati perché le navi arrivano in ritardo, e non riescono nemmeno a prendere parte alle escursioni, fino a dover cancellare la prenotazione degli hotel.

«Perdiamo la linea settimanale diretta con i suoi preziosi container dal far East, e ora perdiamo anche 26 toccate settimanali della Rhapsody of the Seas con i suoi altrettanto preziosi clienti internazionali - conclude il presidente di Assoagenti -. Nel frattempo, però, sappiamo che tra tensioni a carattere locale, Comitatoni attesi, gruppi di esperti pronti per ogni evenienza e sedute fiume di economia, siamo campioni nello spendere fiumi di parole. Ma l'economia non aspetta le nostre scelte».

Elisio Trevisan

