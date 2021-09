Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CROCIEREMESTRE La Eurodam, nave della compagnia Holland America Line che può portare 2100 passeggeri e 900 membri di equipaggio ma che ne aveva molti meno per rispettare le disposizioni contro il Covid, ha ormeggiato ieri a Porto Marghera al terminal container Vecon. È l'unica nave prevista in arrivo a quelle banchine anche se forse per la stagione 2021 potranno ospitare altre due crociere probabilmente della stessa nave che è lunga 285...