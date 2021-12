CROCIERE

MESTRE All'interno del Piano operativo triennale 2022-2024 la crocieristica ha un posto centrale, è una delle anime del piano di sviluppo anche se, a differenza dei traffici merci, è stata azzerata dalla pandemia. Per far ripartire il settore delle navi bianche il presidente del Porto, Fulvio Lino Di Blasio, è stato nominato anche commissario straordinario e ieri ha fatto il punto della situazione.

In primo luogo sono in consegna, nei prossimi giorni, i lavori per i primi due terminal temporanei da realizzare a Porto Marghera in attesa della soluzione intermedia, ossia del terminal nella sponda nord del canale industriale Nord, e di quella definitiva, che sarà, forse tra una decina d'anni, il nuovo porto in mare aperto e per il quale si sta svolgendo il bando di gara per scegliere il progetto migliore. Porto Marghera è l'alternativa immediata e quella intermedia alla Marittima di Venezia dove le navi da crociera superiori alle 25 mila tonnellate di stazza (praticamente quasi tutte) non possono più arrivare dato che il bacino di San Marco e il canale della Giudecca per decreto dello scorso luglio non sono più transitabili.

SCADENZA PRIMAVERA 2022

Di Blasio ha, poi, spiegato che per l'avvio della stagione crocieristica 2022 saranno pronti i terminal container Vecon e Tiv, i cui lavori di adeguamento - per evitare che ci siano interferenze con il traffico commerciale - verranno, appunto, consegnati nei prossimi giorni. Vecon e Tiv ospiteranno anche navi bianche ma solo nei fine settimana. Il terminal delle autostrade del mare di Fusina, invece, oltre ai traghetti darà spazio pure alle navi da crociera dal lunedì al venerdì.

Un altro aspetto importante è che lo studio idrodinamico in corso sul canale Malamocco Marghera verrà esteso anche al canale Vittorio Emanuele III, quello che da anni il sindaco Luigi Brugnaro indica come via acquea utilizzabile per portare le navi bianche alla Marittima facendole entrare in laguna dalla bocca di porto di Malamocco invece che da quella del Lido. E lo studio idrodinamico servirà proprio a capire se sarà possibile riutilizzare il Vittorio Emanuele per questo scopo, «rispettando al tempo stesso la laguna - ha puntualizzato Di Blasio -. Parallelamente realizzeremo anche la caratterizzazione dei fanghi di quel canale» per appurare, in caso serva scavarlo per riportare i fondali alla profondità utile per far transitare la navi, dove potranno essere sistemati: cioè per capire se sono troppo inquinati e quindi dovranno finire in discarica, o se non lo sono affatto e di conseguenza potranno essere utilizzati per imbonire la laguna.

Per il 2022, dunque, saranno operativi i terminal Vecon e Tiv e contemporaneamente quello dei traghetti a Fusina. Nel 2023, invece, dovrà essere pronto un primo approdo del terminal temporaneo nel lato nord del canale industriale Nord dove si trova anche la Fincantieri. Intanto è in corso lo studio di fattibilità tecnico economica per l'accessibilità marittima. E, a proposito di studi, ce n'è pure un altro in fase di realizzazione e che riguarda l'escavo dei fanghi: il Porto, utilizzando le migliori competenze in materia, sta cercando di appurare se esistono metodi, per quanto possibile più rispettosi dell'ambiente lagunare, per effettuare quelle che fino a un passato non lontano erano le manutenzioni ordinarie e necessarie dei canali portuali.

MANCANO I RISTORI

Tutto ciò riguarda, dunque, il futuro prossimo ma c'è anche il presente da garantire, senza il quale non ci sarà futuro prossimo: «Stiamo attendendo con apprensione i decreti per le risorse economiche» ha detto infatti il presidente e commissario Di Blasio riferendosi al decreto sui ristori per le compagnie e i lavoratori portuali, e a quello per finanziare la struttura commissariale.

