IL FRONTE DEL PORTO

VENEZIA Lo sfondo dell'incontro è il bacino della Marittima come non lo si è mai visto: deserto, inoperoso, spettrale. Questo perché da molti mesi a questa parte non ci sono navi da crociera che ormeggiano a Venezia e solo ora si riescono a vedere e distinguere tutte le persone che lavorano attorno alla crocieristica. È vero che gli equipaggi delle navi sono quasi tutti stranieri e contrattualizzati secondo le norme dei più vantaggiosi paradisi fiscali, ma tutto il lavoro che si fa quando una nave attracca al porto è italiano al 100 per cento, per non dire veneziano.

BASTA CON I GIOCHI

Ieri mattina circa 500 persone hanno voluto prendere parte ad un incontro-assemblea per denunciare una situazione per loro non più sostenibile, per denunciare il silenzio assordante della politica sul loro futuro e soprattutto per minacciare che, se non si riprenderà a lavorare a causa delle inerzie politiche ad ogni livello, i 5mila lavoratori che gravitano attorno al porto diventeranno professionisti della protesta, pronti a tutto come un animale ferito che non ha più niente da perdere.

«Non lavoriamo da nove mesi - ha detto Vladimiro Tommasini, presidente della cooperativa portabagagli - e ne abbiamo altrettanti di fronte. Ciò che chiediamo alla politica è chiediamo alla politica è di prendere posizione. Il Governo ha aperto alle crociere con un protocollo rigidissimo, una nave alla settimana e ciò che noi chiediamo è di tornare a lavorare. Non importa dove, ma le crociere devono tornare a fare ricco questo territorio e a restituire ai lavoratori portuali quella dignità che hanno perduto. Qui c'è gente che da mesi non ha più neppure la cassa integrazione né alcuna forma di reddito. Non ci piace pensare male - aggiunge - ma se c'è qualcuno sotto sotto che vuole vendere la crocieristica a qualche altra città, sappia che non lo permetteremo mai».

LE CIFRE IN BALLO

Con i portabagagli ci sono i rappresentanti di tutte le categorie che gravitano attorno al terminal crociere: servizi a mare, servizi a terra, taxi, noleggio con conducente, guide e accompagnatori. Ma anche rappresentanti dei gondolieri, degli albergatori, delle vetrerie di Murano, dei commercianti e degli esercenti. Questo perché le crociere danno da mangiare un po' a tutti. O meglio, davano.

In una lettera inviata al Governo nazionale e locale, vengono ricostruiti alcuni numeri che danno un'idea della dimensione della partita. «L'economia del mare a Venezia - è stato detto - genera un impatto economico positivo non solo per la città ma per l'Italia di 410 milioni. A Venezia la spesa diretta di passeggeri, equipaggi e navi ogni anno raggiunge i 155 milioni, pari a 426mila euro ogni giorno, che diventano 676mila se si considerano solo le giornate in cui è presente anche solo una nave. La crocieristica ha coperto finora quasi il 3 per cento del prodotto dell'economia veneziana, mentre le attività portuali della città contribuiscono per il 20 per cento al Pil di Venezia».

Tutto questo adesso è pari a zero.

PRONTI AD AZIONI ECLATANTI

«Noi ci aspettiamo una risposta per i primi di settembre - ha proseguito Tommasini - e se nessuno ci darà ascolto, ci difenderemo da soli, perché in questo periodo, da qua ad aprile 2021, non abbiamo lavoro e protesteremo di mestiere. Ribadisco che qui non ci sono aziende, ma solo lavoratori, gente che vive del proprio lavoro. Prenderemo in considerazione anche manifestazioni eclatanti, perché siamo alla disperazione. Tra noi ci sono cento ragazzi stagionali che da mesi non hanno alcun reddito. Zero. E con questo ho detto tutto».

I portuali incassano anche la solidarietà dei sindacati. Tra loro, Marino De Terlizzi, della Filt Cgil.

«Bisogna mettere fine all'inerzia di questi ultimi otto anni - ha attaccato - ora che il Governo ha deciso di far ripartire le crociere bisogna una trovare soluzione compatibile e ridare dignità a questi lavoratori».

Michele Fullin

