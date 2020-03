VOLONTARI IN AZIONE

BELLUNO/FELTRE I Comitati della Croce rossa italiana di Belluno e Feltre impegnati nell'emergenza Covid-19. Le due realtà che con il loro impegno coprono il territorio dell'intera provincia in questi giorni hanno intensificato il loro impegno per far fronte ai problemi causati dal diffondersi del coronavirus di Wuhan, il SARS CoV2, che porta alla sindrome che tutti ormai hanno imparato a conoscere con il nome Covid-19. L'impegno, che si affianca al supporto dato all'Usl con le ambulanze, è la consegna a domicilio dei farmaci con dei recapiti telefonici, differenti per territorio di competenza.

NEL CAPOLUOGO

Per quanto riguarda il territorio di Belluno, la Cri opera nel seguente modo: «Nell'area comunale - spiega il presidente della Comitato di Belluno, Fabio Zampieri - le richieste passano tutte attraverso il Coc (Centro operativo comunale) che poi ce le invia e noi procediamo alla consegna. I numeri di riferimento sono: 0437 913404 o 0437 913618. Possono usufruire del servizio le persone che hanno dai 65 anni in su o che non sono autosufficienti e soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 gradi centigradi), isolamento domiciliare e positivi al Covid-19». Il Comitato di Belluno si occupa direttamente del servizio sui territori di Sedico, Ponte nelle Alpi, Limana, Trichiana e Mel con il seguente numero di telefono: 371 3986984. «A questo si aggiunge - prosegue Zampieri - la consegna a domicilio dei medicinali urgenti che avviene su richiesta della farmacia dell'ospedale».

FELTRINO

Per il comitato di Feltre l'impegno è il medesimo. Lo spiega il presidente Andrea Zabot: «Siamo anche noi impegnati nella consegna dei farmaci, ma differenza di Belluno le richieste ci arrivano direttamente tramite il numero unico: 327 0752001. I territori che seguiamo sono: Alano, Arsié, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa e Sovramonte». Zabot precisa: «Al numero unico possono chiamare i singoli cittadini, i medici di base o le farmacie di tutti i territori su cui prestiamo servizio. Il Coc di Feltre si occuperà di segnalarci i casi i isolamento fiduciario e di positività, mentre per i farmaci urgenti facciamo riferimento alla farmacia dell'ospedale cittadino».

Daniele Mammani

