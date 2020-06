VOLONTARIATO

FELTRE La risposta importante del Comitato di Feltre della Croce rossa italiana all'emergenza Covid-19. Dal 18 marzo il sodalizio presieduto da Andrea Zabot è stato costantemente in contatto con il territorio di competenza fornendo servizi a tuttotondo sia alle persone con necessità che in convenzione con l'Usl 1 Dolomiti. Volontari, auto e ambulanze hanno percorso le strade del Veneto ininterrottamente per 3 mesi fino a percorrere circa 22 mila chilometri, più della distanza lineare fra Feltre e Wellington, capitale della Nuova Zelanda. Un'opera che ha richiesto l'impegno dei numerosi volontari che si apprestano a incrementare il loro numero grazie al corso che prenderà il via sabato 13 giugno.

I NUMERI

Il Comitato di Feltre ha iniziato la sua opera in supporto alla popolazione con un operatore dedicato 24 ore su 24 e oltre 70 volontari che hanno svolto il servizio chiamato Il tempo della gentilezza, ideato da CRI, con il compito di consegna dei farmaci, distribuzione dei beni di prima necessità, trasporto di persone vulnerabili e distribuzione pasti. Ai volontari effettivi si sono aggiunti più di 40 volontari temporanei che hanno affiancato i colleghi nelle medesime attività. Il 6 giugno 2020 il numero di interventi compiuti era di 240 e sono tutt'ora in aumento. Non vanno dimenticate le decine di servizi svolti con le ambulanze in convenzione con l'Usl per i trasferimenti dei pazienti nelle abitazioni, ospedali e case di riposo a cui si aggiungono i trasporti privati di persone con patologie o fragili per visite specialistiche e cure. Sono state impiegate quattro ambulanze e due auto del parco mezzi di CRI Feltre e due auto.

IL CORSO

Per poter continuare a dare il massimo il Comitato di Feltre apre le porte a nuovi volontari grazie a un corso che inizierà sabato alle 14 nella sede operativa in via Cason 1 a Feltre. Il corso, che non richiede titoli di studio specifici ma la sola iscrizione alla CRI, farà conoscere le origini e la struttura della Croce rossa in Italia e nel mondo garantendo agli aspiranti volontari una completa preparazione di base al primo soccorso, con lezioni tenute online, certificata da un esame finale. Entrati nel mondo Cri i volontari potranno implementare la loro preparazione con il soccorso in ambulanza che permetterà loro di ottenere la qualifica di soccorritore. Per qualsiasi informazione sarà sufficiente chiamare il numero 327 0752001 oppure visitare il sito internet www.crifeltre.it o la pagina Facebook: Croce Rossa Italiana - Comitato di Feltre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA